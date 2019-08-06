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بعد تطور حالة فجر السعيد الصحية.. مي العيدان ترد على الناس بالعبارات النابية

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تستنفر المذيعة مي العيدان عبر حسابها على تطبيق انستغرام من اجل صديقتها فجر السعيد ولا تتوانى عن نشر صورها والدعاء لها كي تشفى من الازمة الصحية التي تمر بها منذ نحو اسبوعين.

ومنذ الاعلان عن تعرض فجر لأزمة صحيّة نتيجة عملية جراحية أجرتها في معدتها، وتقوم العيدان في نشر تطورات وتفاصيل حالتها الحرجة من جراء النزيف الداخلي الحاد الذي تعرضت له واستدعى نقلها الى احد المستشفيات في الخارج للعلاج، الا انها في الوقت عينه لا تتوقف عن اهانة بعض الناس الذين يتركون تعليقات لا تعجبها.

وتحرص العيدان على الرد بطريقة وقحة وتصفهم بعبارات نابية على المتابعين وتشتم امهاتهم وعائلاتهم بطريقة غريبة لا تليق باعلامية. وتصر ايضا على حظر اي متابع لا يعجبها تعليقها عبر حسابها على تطبيق انستغرام بعد اهانته بطريقة سيئة.

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