بعد تعرضها للتنمر.. كارول سماحة توضح حقيقة تجاعيد وجهها

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حقيقة الصورة التي تعرضت بسببها للتنمر القاسي بعدما نشرتها على حسابها على “إنستغرام”.

وأشارت في حديث إلى برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 إلى أن الجميع يراها الآن على طبيعتها، حيث لا يمكن استخدام تقنية “فوتوشوب” في التقارير التفزيونية.

وأضافت أن حملة التنمر التي تعرضت لها بسبب تلك الصورة لم تزعجها لأن من يعرفها يعلم حقيقة شكل وجهها.

وأوضحت أنها كانت ترتدي عند التقاطها قميصاً مقلماً وأن الخطوط انعكست على وجهها من خلال نظاراتها الشمسية.

وتابعت أنها تحب التقدم في العمر لأن لديها ما تقدمه في عملها الفني من دون الاعتماد على شكلها، متوجهة بالشكر إلى النجوم الذي قدموا لها الدعم.

ودعت هؤلاء إلى عدم الشعور بالانزعاج عند تعرضهم للتنمر لافتة إلى أن هذا يعتبر ضريبة الشهرة.