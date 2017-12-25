بعد تعليقاتها المثيرة للجدل… دنيا بطمة توجه هذه الرسالة لوالد حلا الترك فن

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نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جمعتها وزوجها محمد الترك. وتوجهت إليه برسالة رومنسية لمناسبة عيد زواجهما واقتراب الاحتفال بعقيقة ابنتهما غزل.

وكتبت: “كل يوم يكبر حبّي لك ويتجدّد. في نفس هذا الأسبوع كان يوم زواجي وفنفس الفترة راح يكون الاحتفال بعقيقة أميرتنا المدللة وكذلك عيد زواجنا”.

وأضافت: “الله لا يحرمنا منك ويخليك لنا يا عمري. إنت وكل عام وإنت الحب”. وحازت الصورة أكثر من 14 ألف إعجاب. ويشار إلى أن ذلك جاء بعدما نشر الترك صورة لابنه الأصغر حمودي أثناء زيارته له ولقائه شقيقته من دنيا بطمة.

وكانت الأخيرة نشرت عبر حسابها على التطبيق تعليقات أثارت جدلاً في أوساط المتابعين الذين رأوا أنها فتحت جبهة الحرب مجدداً مع حلا الترك ووالدتها.