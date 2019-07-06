بعد تغريدة المطار.. جمال فياض لنانسي عجرم: “بدنا نخفف دلع”

لا تزال سلسلة تغريدات النجمة نانسي عجرم بشأن مطار بيروت حديث روّاد الإنترنت، وقد إتّهمها البعض بضرب الموسم السياحي في لبنان بسبب الفيديو الّذي نشرته والّذي قارب الثلاثة ملايين مشاهدة.

@ImaneIbrahim1

١٢ دقيقه كتير …

بس لما انا انتظرت اربعين دقيقه في مطار اسطنبول كان عادي، وساعتين في مطار دبي ايام بصمة العين عادي ، وأكتر من ساعه بمطار برشلونه طبيعي … بدنا نخفف دلع!! البلد ما بيحمل كل هالحروب !! — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) July 4, 2019

ومن بين التغريدات الّتي عارضت موقف نانسي عجرم، كتب الصحافي جمال فياض “بدنا نخفف دلع! البلد ما بيحمل كل هالحروب”. فخرجت نانسي عجرم عن صمتها وردّت عليه ” مع انو اللي بيطّلع ع حسابك Mr. جمال بشوف العكس.. نحنا ما منغنج وما منتغنج نحنا لما نحكي منحكي من حرقتنا ع بلدنا.. ما منكتب لمصالح خاصة”.

مع انو اللي بيطّلع ع حسابك Mr. جمال بشوف العكس.. نحنا ما منغنج وما منتغنج نحنا لما نحكي منحكي من حرقتنا ع بلدنا.. ما منكتب لمصالح خاصة. — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 4, 2019

بالمقابل، وردت العديد من التغريدات المؤيّدة لموقف نانسي عجرم ومن بينها تغريدة للإعلامي جو معلوف جاء فيها ” إلى كل من يحمّل نانسي عجرم مسؤولية تشويه صورة لبنان. نانسي تكلمت بلسان كل الامهات اللبنانيات اللواتي انتظرن لساعات مع أولادهن في المطار واستعملت شهرتها وتأثيرها على الرأي العام ليصل صوتها لجميع المسؤولين لمصلحة كل أم وطفل ومواطن لبناني. كفاكم مزايدة على وطنيتها”.

إلى كل من يحمّل @NancyAjram مسؤولية تشويه صورة لبنان. نانسي تكلمت بلسان كل الامهات اللبنانيات اللواتي انتظرن لساعات مع أولادهن في المطار واستعملت شهرتها وتأثيرها على الرأي العام ليصل صوتها لجميع المسؤولين لمصلحة كل أم وطفل ومواطن لبناني. كفاكم مزايدة على وطنيتها — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) July 4, 2019

وتابع جو معلوف ” السياحة بلبنان مش رح تنضرب من ورا تويت لنانسي عجرم قدّ ما رح تتشوّه من ورا التوتر الأمني والفلتان والسلاح بالشوارع والاحتقان والتعصب والتهديدات اللي ع كل لسان وبكل وسائل الإعلام. حاسبوا المسلحين الموتورين وقادة الميليشيات أولاً وبعدين منحكي عن ال١٢دقيقة تبع نانسي عجرم”.