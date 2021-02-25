نفت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن تكون قد اتهمت الفنانة غدير السبتي بنقل فيروس كورونا لزميلها الممثل مشاري البلام الذي يرقد حاليًا في المستشفى بعد تدهور حالته نتيجة إصابته بالمرض قبل أيام قليلة.

وقالت العيدان في توضيح لها نشرته عبر “تويتر”:” اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في أكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر من٣ او ٤ فنانات كلهم قصار بس في وحده انقلت له الفايروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب”.

كما وجهت الإعلامية الكويتية رسالة إلى وزير الإعلام في بلدها:” معالي وزير الاعلام نتمنى إيقاف تصوير المسلسلات خاصة بهذه الفترة وخاصة بعد ازدياد الإصابات و المصابين مالهم مكان بالعنايات المركزة خاصة بعد إصابة مشاري البلام بسبب ممثلة مصابة بالفايروس للاسف في فنانين بس يهمهم المصلحة المادية و الفلوس و المدخول مو مهم منو يمرض”.

وكانت العيدان قد أثارت الجدل في أول تغريدة لها عندما كتبت:” حابه أوضح شي بالنسبة ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقة المرة ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانة قصيرة ماتبين من القاع الاخت منصابة وقاعدة اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج”.

تغريدة الإعلامية هذه فسّرها الجمهور على أنها تقصد الممثلة غدير السبتي، فخرجت الأخيرة بمقطع فيديو وهي منفعلة بشدة وعلقت:” كل من يرى الناس بعين طبعه، إذا إنتِ إنسانة معدومة الإحساس ومعدومة الضمير والمسؤولية، فإحنا مو كذي”، مضيفة: “إحنا ناس متربيين وبعمري ما فكرت إني أضر بشر”.

وهددت السبتي كل من يقوم بالحديث عنها، أو يقول عنها شيئًا لم تفعله، بأنها لن تسكت له وأقسمت بأن تهينه، قائلة: “عندي أنا ستوب، لأنه أنا إنسانة مسالمة، لكن لما تدوسلي على طرف ما رح تشوف شي يسرك”.

وقامت غدير خلال الفيديو بالاتصال بالإعلامية الكويتية، إلا أنّ الأخيرة لم ترد عليها، وهو ما دعى سبتي للقول: “لسانك طويل بس وراء التلفون..إذا إنت صاحبة حق وتتكلمين بالحق ردي يا مي، ردي وقولي أنا فحصتك، وللعلم مشاري هو اللي دق علي وقالي روحي افحصي وأنا فحصت بعده، ردي يا جبانة ردي.. انتي جبانة بس”.

وفي السياق نفسه أيضًا وجهت مي العيدان رسالة قالت فيها:” يا جماعة الخير اخونا الفنان مشاري البلام يحتاج الى دعاءكم فما زال يرقد في العناية المركزة تحت التنفس الصناعي ادعو له فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله فلا يرد القضاء إلا الدعاء محتاج دعواتكم لا تبخلوا به عليه”.