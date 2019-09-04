فاجأ الفنان المصري تامر حسني الجمهور بإطلالته بالأمس، إذ تخلى عن شعره تماماً، ونشر صورة له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق قال فيه:”حسيت في اول صوره نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم و عمر و سلمى ٣ فا إتجرأت اكتر و اديتها مووووس و رزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد …مسائكم كله رضا”.
وتأتي إطلالته هذه بعد يوم فقط على إطلالته السابقة المفاجأة أيضاً، والتي ظهر فيها بشعر قصير وقال:”تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (( مش أنا )) و تسجيل اغانيه و تحضيرات تصوير كليب البومي القادم، فيلم ((مش انا )) قصة وسيناريو و حوار / تامرحسني، اتكلمنا جد شويه نهزر بقى مين هيحلق كدا ويشترك معايا في ( حملة نعيماً) نهاركم عسل”.
بعد “حملة نعيماً”.. تامر حسني يفاجئ الجمهور بإطلالته ويتخلى عن شعره تماماً
فاجأ الفنان المصري تامر حسني الجمهور بإطلالته بالأمس، إذ تخلى عن شعره تماماً، ونشر صورة له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق قال فيه:”حسيت في اول صوره نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم و عمر و سلمى ٣ فا إتجرأت اكتر و اديتها مووووس و رزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد …مسائكم كله رضا”.