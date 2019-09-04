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بعد “حملة نعيماً”.. تامر حسني يفاجئ الجمهور بإطلالته ويتخلى عن شعره تماماً

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Tamer hosny y013

تامر حسني

فاجأ الفنان المصري ​تامر حسني​ الجمهور بإطلالته بالأمس، إذ تخلى عن شعره تماماً، ونشر صورة له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق قال فيه:”حسيت في اول صوره نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم و عمر و سلمى ٣ فا إتجرأت اكتر و اديتها مووووس و رزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد …مسائكم كله رضا”.
وتأتي إطلالته هذه بعد يوم فقط على إطلالته السابقة المفاجأة أيضاً، والتي ظهر فيها بشعر قصير وقال:”تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (( مش أنا )) و تسجيل اغانيه و تحضيرات تصوير كليب البومي القادم، فيلم ((مش انا )) قصة وسيناريو و حوار / تامرحسني، اتكلمنا جد شويه نهزر بقى مين هيحلق كدا ويشترك معايا في ( حملة نعيماً) نهاركم عسل”.

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