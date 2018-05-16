بعد خروج مسلسله من العرض في رمضان… هذا ما قاله عمرو سعد

علق الممثل المصري عمرو سعد على خروج مسلسله “بركة” من العرض الرمضاني هذا العام.

وقال عمرو سعد عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “كان نفسي أكون معاكم في رمضان السنة دي ….بس الظاهر أني اتضرب عليا نار 😂 بس أنا عاوز اقولكم ان اللي بيعيش في القلوب مايموتش أبدا …وبركة زي الدهب قيمته فيه وراجع بحجم الحب والثقة والاحترام المتبادل وقريب هاقولكم علي كل التفاصيل علشان الكلام كتير والإشاعات اكتر….وانا عمري ما تاجرت بمعاناة وإلا اتكلمت عن نجاح ولا تباهيت بشهرة لأني مؤمن من اول يوم طلعت علي أفيش اول أفلامي ان بطل الناس واحد منهم ودعيت ساعتها من ربنا أني ما اتغيرش واظن ربنا استجاب علشان أفضل طول عمري شايف بعيونكم وحاسس زيكم …أنتم تاجي وأهلي وعزوتي وناسي وحمايتي ضد اَي قوة بتفكر توقفني … الصدق بيوصل والأفضل بيعيش ويستمر ويلاطم الزمن بكل بلاويه …الحمد لله علي كل شئ والشكر ليكم وكل سنة وأنتم طيبين”.

يذكر أن مسلسل “بركة”، من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم، ومن بطولة عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبو رية وإسلام جمال وأحمد حلاوة وعمر زهران، ويعد العمل هو التعاون الثاني الذي يجمع عمرو سعد مع المنتج تامر مرسي، بعدما قدما العام الماضي مسلسل “وضع أمني”.