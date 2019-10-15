بعد خصام دام 3 شهور.. هكذا صالحت فوز الفهد صديقتها نورة العميري

صالحت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد صديقتها نورة العميري بعد خصام دام 3 شهور بينهما، ودفع الأخيرة للتعبير عن اشتياقها لرفيقتها خلال آخر ظهور تليفزيوني لها.

ونشرت نورة العميري مقطع فيديو، فوجئت من خلاله بحضور فوز الفهد لمنزلها لكي تدعوها لحضور حدث خاص بالموضة والجمال برفقتها، لكن المغنية الشابة تصنعت الغضب ورفضت ركوب السيارة برفقة صديقتها وطالبتها بالمغادرة، حيث قالت: “اللي جابك يردك.. مو على كيفك”.

وبعد العتاب، ركبت نورة العميري السيارة ونعتت صديقتها بأنها كذابة لأنها تحملت الفراق لمدة ثلاثة أشهر كاملة، بينما حاولت الأخيرة الدفاع عن نفسها مؤكدة أنها حاولت مصالحتها من قبل من خلال رسائل صوتية عبر السوشيال ميديا.

وقالت فوز الفهد إن صداقتهما عمرها 6 سنوات، ورغم هذا فإن كل واحدة منهما لها طباعها، حيث وصفت صديقتها بأنها درامية وتتصرف بتأثر مثل أحداث المسلسلات.

المواقف الطريفة التي جمعت الصديقتين بعد مصالحتهما جعلت جمهور السوشيال ميديا يتداول مقطع الفيديو بكثافة.