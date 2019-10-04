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بعد خلافاتهما والفضائح.. شاهدوا ما الذي قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها!

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Somaya elkhashab ahmad saad

سمية الخشاب-أحمد سعد

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تحضيراتها لأغنية جديدة بعنون “عربية أنا”، وهي تحاكي المرأة العربية ومكانتها ووجودها في المجتمع.
وأشارت في لقاء مع theinsider بالعربي أنها بدأت في التحضير لمسلسل فني جديد مع المخرج حسني صلاح، لافتة الى أن دورها سيكون مختلفاً بالكامل وسيكون مفاجأة.

وتحدثت أيضاً عن علاقتها بطليقها أحمد سعد لافتة الى أنه لا خلاف بينهما وبأن “علاقتنا طيبة وأنا بتمنى له كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي نفس الشيء”.
وتابعت: “حلو ان يكون هناك حالة من السلام مع اشخاص اختلفت في فترة معاهم او ما قدرت تكمل حياتك معاهم”.

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