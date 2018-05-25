بعد خلافات عديدة.. شاهد ما الذي جرى بأول اتصال بين أحلام ونوال الكويتية!

خلال حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة انسان”، تفاجأت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ باتصال خاص مع الفنانة ​نوال الكويتية​ التي قالت فيه “نحن في شهر فضيل وأنت تبقين أختي، ورب العالمين دائما يقول إن الّذي يسامح أولا هو الأكرم، فاليوم أنت أكرم منّي”. وتابعت نوال متمنية أن يجمعهما عملا فنيا عن قريب”.



لترد أحلام باكية: “أنا سعيدة بهذه المداخلة، أنت جدا غالية عندي، ولا أريدك أن تسمعي كلاما من هنا ومن هناك، وكل الذي أريد أن أقوله هو أنني أحبك جدا، وأشتقت لك كثيرا، انشالله نلتقي قريبا”.