وجهت الفنانة المصرية منة فضالي رسالة غاضبة، عبر مفطع فيديو نشرته على حسابها على انستغرام، حذرت فيها أي متابع أو متابعة من كتابة تعليقات تتجاوز حدود الأدب.

وقالت منة فضالي: “انتوا عارفين اننا كفنانين نتعرض اوقات لكلام مش لطيف ابدا وحاجات مش محترمة خالص حتى في التعليقات او الرسائل التي تصلنا على الخاص”.

وتابعت منة فضالي: “من هنا ورايح، أي حد حيكتب كومنت أو حيبعت ماسيجيز مش محترمة، أنا حنزلهاله على البروفايل عندي، ومش حنزلها ستوري، أنا حنزلها بوست، وحبلغ عنه مباحث الإنترنت، وحاخد حقي بالقانون.”

يأتي ذلك بعد الرسالة الغاضبة التي وجهتها الفنانة رانيا يوسف عقب السخرية من صورتها مع رئيس نادي برشلونة الاسباني حيث توعدت المسيئين والمتحرشين.

قمه الوقاحه وقله الادب علشان صوره اتصورتها … قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا pic.twitter.com/iYWwhgWw8c — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

الجدير بالذكر أن منة فضالي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “نسل الأغراب”، من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.