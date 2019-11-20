دار الإفتاء تحدد الوريث الشرعي الوحيد لـ “هيثم أحمد زكي”

في تطور جديد في قضية ميراث الممثل المصري الراحل ​هيثم أحمد زكي​ حيث ليس لديه أشقاء من والده، حسمت دار الإفتاء في مصر الجدل حول هوية الوريث الشرعي لزكي.

وأعلنت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردّا على سؤال حول تقسيم الميراث شرعاً لهيثم، أن الوحيد الذي سيرث هيثم هو أخوه من الأم، وهو رامي عز الدين فقط.

بدوره نفى محمد إبراهيم “نجل الأخت الكبرى من الأم للممثل الراحل أحمد زكي”، وجود خلاف بين أفراد الأسرة حول ميراث هيثم، وقال: “أمي السيدة منى عطية، الأخت الكبرى للفنان الراحل أحمد زكي، وشقيقاتها إلهام وإيمان، ومحمد الذي توفي في سن صغيرة، رفضوا الحصول على ميراث والدتهم الحاجة رتيبة السيد محمد كسبه، المنقول من الفنان الراحل أحمد زكي، وتنازلت الجدة والعمات عنه لابنه هيثم”.

وأكد إبراهيم أنهم يعلمون أنه ليس لهم الحق في الميراث عن هيثم.