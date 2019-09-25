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بعد رسالته المؤثرة.. شقيق حسام جنيد يكشف تفاصيل جديدة حول انفصاله عن إمارات رزق

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بعد الضجة التي اثارتها الممثلة السورية امارات رزق بإعلان خبر انفصالها عن زوجها الفنان السوري حسام جنيد، بعد زواج دام لأكثر من 10 سنوات، وتأكيد الاخير للخبر من خلال رسالة مؤثرة وجهها لأطفاله نجح الثنائي في تخطي مشاكلهما والتراجع عن هذا القرار.

وبشار جنيد، شقيق حسام صورة تجمعه بالنجمين عبر السوشيال ميديا واعلن عن عودتهما ليعضهما البعض، وقال إن حبهما كان أقوى من الخلافات والمشاكل التي ابعدتهما عن بعض لفترة.

 

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وبدت امارات متعبة وكذلك جنيد، وارفق الصورة بتعليق قال فيه “كل الكلام خلص وكل البعد خلص انتو أجمل تنين أخي وأختي وأجمل خبر سمعتو منكن هلأ بحبكن ومحبتي لكم والله يوفقكن يا رب ومع السلامة كلام الناس، مبروك وطن مبروك إحساس”.
كما أكّد خبر عودتهما، ميشيل ميرو، مدير أعمال حسام، وقال: “كنت واثق كل الوقت انه ما جمعه الله لا يفرقه انسان، امارات وحسام وطن واحساس الله يديم هالعيلة الحلوة وغيمة سودا ومرقت الحمدالله”.

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