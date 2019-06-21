بعد رفع بلقيس قضية ضد فجر السعيد.. مي العيدان: “ياجبل مايهزج ريح “

أعلنت الإعلاميّة الكويتيّة، مي العيدان، عن تضامنها مع مواطنتها الإعلاميّة، فجر السعيد، يعد الدّعوى القضائيّة، التي رفعتها عليها المطربة بلقيس.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها بـ”إنستغرام”، مقطع فيديو لسخرية السعيد من بلقيس، وعلّقت قائلة: “يا جبل ما يهزك ريح يا أم عثمان.. بلقيس فتحي ترفع قضية ضد السيدة فجر السعيد.. تظلين يا أم عثمان فوق هامات السحب وكلنا معاك”.

وكانت فجر السعيد، قد أعلنت خلال حلقتها ببرنامجها “هنا الكويت”، عن استدعائها من النيابة الكويتيّة، للتّحقيق معها في دعوى قضائيّة، رفعتها ضدّها المطربة اليمنيّة، بلقيس.

وسخِرت السعيد في مقطع فيديو، عبر حسابها الرّسميّ على موقع التغريدات العالميّ “تويتر”، من بلقيس، وقالت: “المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت”.