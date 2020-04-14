شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها صورة لها عبر حسابها على تويتر بصورة جديدة لها من داخل الحجر المنزلي من بيتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد ظهرت هيفاء وهبي في الصورة بدون ماكياج مرتدية بيجاما وتحتسي القهوة وقد علقت على الصورة قائلة:” صباح الخير ايه الناس الجميلة”، ليعلق على الصورة الاعلامي اللبناني يزبك وهبي قائلاً: “قمر آل وهبي جميعا ً”.

يشار أن الفنانة هيفاء وهبي شاركت في كليب أغنية اليسا الجديدة “هنغني كمان وكمان” حيث ظهرت كـ ضيفة شرف وهي تغني وترقص من منزلها بالبيجاما بسبب اتباع التباعد الاجتماعي.