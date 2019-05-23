بعد زواج أحمد إبراهيم من أنغام.. هل تمنعه طليقته من رؤية ابناءه؟

حالة من الجدل أثارها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج أنغام الحالي عندما نشر صورة تجمعه بأولاده من طليقته ياسمين عيسى.

وعلق عليها: “أغلى ما في حياتى، عزائي يا رب أن عندك الحقيقة وعالم بظلم البشر وقسوتهم، وعارف أنا اتحملت وبتحمل إيه عشان أقابلهم يوميًا سعداء، عشان الضحكة دي تصاحبهم من يوم ما رزقتني بيهم”.

البعض فسّر ما كتبه أحمد إبراهيم بأن طليقته لا تسمح له برؤية ابنائه بسهولة، وأنها المقصودة بجملة ظلم البشر وقسوتهم، أما البعض الآخر فتمنى عودة أحمد إبراهيم لزوجته الأولى من أجل ابناءه.

وكان أحمد إبراهيم تزوج من أنغام منذ شهور، وهذه الزيجة أثارت جدلاً كبيراً لكونه رجل متزرج ولديه اطفال، إلا أن زوجته الأولى ياسمين عيسى أصرت على الطلاق بعد فترة قصيرة من زواجه المفاجئ.