بعد سنة على ولادتهما.. شاهدوا تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني

بعد حوالي الـ11 شهراً على والدتهما، ظلّ وجهي توأم الممثل العالمي ​جورج كلوني​ من زوجته المحامية البريطانية من أصول لبنانية ​أمل علم الدين​ لغزاً يحيّر الكثيرين حيث أنه لم يكن هناك أي ظهور علني لهما.

إلى حيث حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، وتحديداً في اليوم التالي من الزفاف، حيث أنه وبعد مشاركة كلوني وعلم الدين في المراسم والسهرة، توجها في اليوم التالي إلى ساردينيا لقضاء عطلة عائلية قصيرة في الجزيرة الإيطالية.

واستطاعت عدسات كاميرات الباباراتزي من إلتقاط صور لهما لحظة وصولهما وهما ينزلان من الطائرة حيث بدا كل واحد يحمل طفلاً وبدا وجههما واضحان للكاميرات.