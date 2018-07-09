بعد سنوات من الصمت… راغب علامة يوضح حقيقة “نيله من شرف المغربيات”

افتتح الفنان #راغب_علامة مهرجان “أفران” في #المغرب بحضور حشد من الجمهور المغربي الذي تفاعل مع أغنيات السوبر ستار

علامة الذي قبل ذهابه الى المغرب تعرّض لموجة انتقادات، ومطالبة بمنعه من دخول هذا البلد بسبب تصريحات له منذ اكثر من ٢٠ سنة قال فيها ان “المغربيات سهلات ورخيصات”، أوضح للمرة الأولى حقيقة ما ينسب له في مؤتمر صحافي عقده على هامش المهرجان، فقال انه في التسعينات أطلقت عليه هذه الشائعة في فورة نجاحه، ومن اطلقها هو احد الفنانين اللبنانيين، وهو حاول تكذيبها، لكنّ ذلك يزيد من قوتها، وانه في ذلك الوقت كان لا يزال شاباً والشائعة آلمته وحاول ان ينفي ذلك وتحدى اي شخص يأتي بدليل على هذا الكلام

المصدر: Annahar.com

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