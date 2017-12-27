بعد شيرين رضا.. إيمان العاصي تثير الجدل بتصريحها فن

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قامت الممثلة المصرية ​إيمان العاصي​ بإثارة الجدل في مصر عندما عبرت عن رفضها لأكل الحمام وهي الأكلة المنتشرة بشكل كبير في مصر.

العاصي قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وبدت فيها وهي وسط سرب من الحمام.

وعلقت العاصي على بالتالي: “بحب شكل الحمام أوي ومش فاهمه ازاي الناس بتعرف تاكل الكائن القمر ده”.

يذكر ان الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ كانت قد أعلنت أنها نباتية وهاجمت كل من يأكل اللحوم، وذلك عندما نشرت صورة كاريكاتورية لرجل سمين يتناول لحماً ويجلس فوق عشرات الأبقار وعلقت عليها بالتالي: “إلى محبي اللحوم”، ما أثار الهجوم ضدها حينها.