بعد صورتها المثيرة.. هل بدأ الخلاف بين كورتني كارداشيان وصديقها يونس بن دجيما؟

يبدو أنّ الخلافات بدأت تظهر على السطح بين نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​، وصديقها الجزائري ​يونس بن دجيما​، والذي إنتقد نشر كورتني لصورة بدت فيها مثيرة للغاية، حيث جلست وإستدارت إلى الخلف، فظهرت مؤخرتها واضحة أمام الكاميرا

وكتب يونس تعليقاً على الصورة، قال فيه: “هل هذا ما يجب أن تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟”، ولكن بعد أن أيّده الكثيرون في انتقاده لها، بينما هاجمه آخرون لتحكّمه في حريّتها الشخصية، قرّر بالنهاية حذف التعليق ولكنّ صورة التعليق موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل كبير جداً لتحدث حالة من الجدل

المصدر: elfann.com

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