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بعد طلاقها.. نادين نسيب نجيم تعلن عن موقف انساني استعدادها لتربية هذه الطفلة

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nadine njeim uuu

لم تتمكن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم من منع نفسها عن مشاركة مقطع فيديو تعنيف الأب لطفلته وطالبت بأشد العقوبة له، واعلنت بعدها عن موقف انساني مميز من خلال تعليق لها على السوشال ميديا.

وردت نادين على تعليق لاحدى متابعاتها قالت فيه “المهم يأخذ الطفل من ايده ويبعدوا عنه ويقطع اي علاقة بينهم اتمنى تتبنى اي عائلة محترمة وواعية هذا الطفل”، لترد نادين بعفوية وصدق “يعطوني ياها انا باخدها تؤبرني شو طيبة”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدتها الصادقة والمليئة بمشاعر الامومة، والعاطفة والحب، متمنيين ان تتمكن من مساعدة تلك الطفلة بأي وسيلة.
ويأتي هذا التعليق بعد فترة قصيرة من اعلانها انفصالها عن زوجها بشكل حضاري وبما يؤمن مصلحة طفليها ويبعدهما عن المشاكل النفسية التي يسببها اي طلاق للاطفال.

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