بعد طلاقها ياسمين صبري تواجه أزمة جديدة.. إليكم التفاصيل فن

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بعد الاعلان عن طلاقها والضجة التي أثيرت حول الامر، يبدو أن الحظ يعاند الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد استبعادها من جديد عن بطولة مسلسل جديد.

وبعدما حاولت الجهة المنتجة لمسلسل ظافر العابدين إعادة محاولات التفاوض معها، إلا أنها باءت بالفشل، إذ اشترطت ياسمين زيادة مساحة دورها وزيادة أجرها ووضع اسمها بجانب اسم النجم التونسي، وواجهتت الشركة هذه الشروط بالرفض.

وإتخذت جهة الإنتاج قراراً بإستبعاد ياسمين من العمل بشكل نهائي، ويجري البحث عن بديلة لها.

وأصبحت صبري قريبة من إعلان غيابها عن موسم رمضان بسبب ضيق الوقت في اختيار بديل للمسلسل الذي تم استبعادها منه.