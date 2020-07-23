أبهرت الفنانة المصرية “سوسن بدر” محبيها من جديد بعد ظهورها مؤخراً بإطلالة مثيرة للجدل، حيث أطلت بالشورت على البحر، مما عرضها لبعض الإنتقادات، لتفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة ساحرة تزينت فيها بفستان صيفي فضفاض مطبوع متعدد الألوان، نالت به إعجاب عدد كبير من المتابعين .

حيث أطلت بدر بإطلالة رائعة تزينت من خلالها الفنانة المصرية بفستان مطبوع يسيطر عليه اللون الأرزق وألوان أخرى مبهجة في تصميم بوهيمي جذاب، خاصة وأن الفستان جاء فضفاضاً كجزء من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، وعلقت بدر على إطلالتها الملفتة بنشر صورتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، مرفقة بتعليق كتبت فيه: “مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه ”.

في سياقٍ آخر، أجرت الفنانة سوسن بدر لقاءاً مباشر عبر تطبيق ”زووم” مع الإعلامية المصرية ”لميس الحديدي” في “برنامج القاهرة الآن” وعلقت من خلاله على ظاهرة التنمر ، كاشفةً أن هذه الظاهرة جديدة وغريبة على المجتمع المصري والتي لم يعيشها من قبل، وأشارت بدر إلى إنها لا تخشى من أن يتنمر أحد على شكلها أو شخصيتها لإنها تقتنع بالأمر الواقع وقناعاتها قائلة: ”هنكبر والصغير النهاردة هيكبر بكرة .. وكل سن له بهجته وجماله .. واللي بيتنمر النهاردة هيكبر بكرة” .

وعلي الصعيد الفنى، تستعد الفنانة سوسن بدر حالياً لبدء تصوير المسلسل الدرامي الجديد “خيط حرير”، الذي تشارك ببطولته مع الفنانة مي عز الدين، حيث كان آخر ظهور لها من خلال شهر رمضان الماضي بـ”مسلسل ونحب تانى ليه”، والذي ظهرت به مع النجوم ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.