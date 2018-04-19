بعد ظهورها مع يسرا… فجر السعيد تنصح نجلاء فتحي: “دعي الجمهور يعيش على صورتك القديمة.”!

حالة من الاستياء سيطرت على الوسط الفني، عقب قيام الصحفية الكويتية فجر السعيد، بكتابة منشور تهاجم فيه الفنانة نجلاء فتحي، وظهورها الأخير في صور التُقطت لها مع الفنانة يسرا في العين السخنة.

وكتبت فجر عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”: “عزيزتي نجلاء فتحي.. أسطورة الجمال في السبعينات، نصيحة من القلب لا تنشري لكِ صور في هذه المرحلة من عمرك ودعي الجمهور يعيش على صورتك القديمة.. أو اسألي زميلاتك كيف حافظن على جمالهن واتبعي نصائحهن وعودي للظهور بلوك قريب للسابق ولكن بعمرك الحالي.. ميرفت أمين من جيلك لاتزال جميله جداً.. نادية الجندي لازالت جميلة.. وغيره وغيره حتى إيناس الدغيدي اللي مصورة معك لا تزال محافظة على رونقها في سنها الحالي.. من قلب محبة عاشت سنوات على أفلامك لا أريد ان أراكِ بهذه الصورة حتى أظل أعيش على جمالك السابق”.

وكانت نجلاء فتحي قد فاجأت يوم امس صديقتها الفنانة يسرا بزيارتها في كواليس مسلسلها “لدينا اقوال اخرى” والذي يتم تصوير بعض مشاهده في احد فنادق عين السخنة، وبقيت مع صديقتها طوال يوم التصوير لتستكمل بعدها استجمامها في نفس المنطقة وذلك عقب تحسن حالتها الصحية بعد فترة علاج طويلة.

وظهرت نجلاء فتحي بالصورة التي تداولها فانزها مع يسرا، بدون مكياج وبملامح عفوية ومتغيرة جدا عن احدث صور لها، واعتمرت القبعة على شعرها الاشقر، وارتدت نظارات طبية.