بعد ظهور إبنته عارية.. أحمد الفيشاوي يرد بفيديو مثير للجدل

بعد الضجة التي أثيرت حول الصورة التي نشرتها ​لينا الفيشاوي​، وهي عارية في مرحلة الطفولة، تجاهل والدها الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ الأمر، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه مرتديا نظارة نسائية وحلقاَ في أذنه، بينما كان يغني في سيارته.

وعلّق الفيشاوي على الفيديو، قائلاً: “شغل قديم”، في إشارة إلى أن الأغنية التي سبق أن أداها في فيلمه “ورقة شفرة” مع الممثلين المصريين أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد.

وكانت لينا قد نشرت صورتها المثيرة للجدل عبر صفحتها الخاصة، وظهرت فيها عارية من الأعلى، وأخفت صدرها بشعرها، في حين تركت تعليقاً يعبر عن رغبتها في العيش بحرية دون قيود.