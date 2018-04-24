بعد عداوة 18 عاماً.. باريس هيلتون تفاجئ كيم كارداشيان بهذا التصريح

مع مرور السنوات، أضحت شهرة نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ تفوق شهرة صديقتها النجمة ​باريس هيلتون​، والعلاقة بينهما لم تكن يوما مستقرة، فبعد ان كانتا صديقتين، أصبحت بينهما عداوة واضحة وصلت إلى شاشات التلفزيون، وكاميرات المصوّرين أيضاً.

ولكن منذ أيام، أعلنت باريس هيلتون عن حبها لصديقتها كيم كارداشيان في إحدى المناسبات العامة، أمام كاميرات الصحافة والإعلام، فلم تجد باريس هيلتون أمامها، خلال ​حفل CASA​ الذي أقيم الأربعاء الماضي، في ​بيفرلي هيلز​، من مفر سوى الإشادة بغناء كيم كارداشيان أمام جميع المراسلين في ​لوس أنجلوس​.

وقالت: “نحن صديقتان منذ الطفولة ومن الرائع أن يرى كلّ منا الآخر، وقد أصبحت كل واحدة منا سيدة مجتمع معروفة، وهذا هو الوقت المناسب لتعيش كل منّا حياة سعيدة، فهي لديها عائلتها وأنا في طريقي لتكوين عائلتي أيضاً حيث أستعدّ لزواجي في القريب العاجل”.

واختتمت باريس هيلتون حديثها عن كيم كارداشيان بأنها جميلة من الداخل ومن الخارج أيضاً، لتعلن بذلك عودة صداقتها لكيم بعد قطيعة امتدت لسنوات طويلة.