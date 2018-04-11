بعد عقد قرانها على ​حسام حبيب​.. شيرين عبد الوهاب تتعاقد مع مدير أعمال جديد

كشفت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ أنها تعاقدت مع شركة بدبي خاصة بإدارة أعمال النجوم وكبار الشخصيات.

وقال بيان للشركة الجديدة إنها شركة متخصصة في عالم إدارة الأعمال بالمفهوم الاحترافي، خصوصاً وأنها تدير الكثير من الأعمال لكبار نجوم العالم.

وقد شهد التوقيع كافة البنود التي تضمن الرؤية المستقبلية للفنانة شيرين عبد الوهاب في كافة أمورها الفنية والغنائية، ومن المقرر أن يقتصر دور أيمن نابليون على إدارة الفرقة الموسيقية لعبد الوهاب.

يذكر ان عبد الوهاب كانت قد عقدت قرانها على الفنان ​حسام حبيب​ بحفل اقتصر فيه الحضور على العائلة والأصدقاء.