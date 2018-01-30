بعد عودة أحلام إلى “ذا فويس”… كيف علقت نوال الكويتية !!

بعد إعلان إدارة “أم بي سي” عن أنّ العاشر من شباط المقبل سيكون موعداً رسمياً لانطلاق أولى حلقات برنامج “#ذا_فويس”، كاشفة عن عودة الفنانة الاماراتية #أحلام بعد استبعادها بقرار من الإدارة والاستعاضة عنها بالفنانة #نوال_الكويتية، اتجهت الأنظار تجاه الأخيرة لرصد أي ردّة فعل أو تعليق على خبر عودة أحلام، لا سيّما أنّ البعض على روّاد التواصل الاجتماعي رأى في هذا القرار إحراجاً للفنانة الكويتية بعدما وقّعت عقداً رسمياً مع “أم بي سي” لتكون في لجنة تحكيم “ذا فويس”، إلى جانب الفنانين إليسا وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.