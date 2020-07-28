نشرت الفنانة الشابة “مي نور الشريف” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جمعتها بوالدتها الفنانة الكبيرة “بوسي”، وأثارت بتلك الصورة حالة من الجدل حيث يعد ذلك الظهور الأول لها منذ وفاة شقيقتها وغيابها فترة طويلة عن الأضواء.

وظهرت مي بصحبة والدتها وهما داخل أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي أثناء قضائهما العطلة الصيفية، وأرفقت تلك الصورة بالتعليق قائلة: “أمي وصحبتي”. وانهالت تعليقات المتابعين التى أشادت بجمال الفنانة بوسي الطبيعي وبالشبه الكبير بينها وبين إبنتها .

وفي السياق الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة بوسي هو “مسلسل البرنسيسة بيسة”، التى شاركت في بطولته مع الفنانة مى عز الدين، كما شارك فى بطولته كل من نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان لعام 2019 .

أما عن الفنانة مي نور الشريف فيُشار إلي أنها غائبة عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة تجاوزت الـ3 سنوات، حيث كان آخر ظهور لها في “مسلسل اللهم إني صائم” والذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان وماجدة زكي وريم مصطفى، وعرض في موسم رمضان 2017.