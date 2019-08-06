بعد غيابها عن جنازة جدها.. خطوة غير متوقعة من إبنة أحمد الفيشاوي

“ابن الوز عوام” فما بالنا لو كان جده وجدته أيضاً، هذا ما ينطبق على لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والتي سُلطت عليها الأضواء وزاد عدد متابعيها على إنستغرام بعد وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي وظهورها وحديثها عن افتقادها له.



وبدأت لينا تتواصل مع متابعيها وتجيب على أسئلتهم من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستغرام، ومن ضمن الأسئلة التي تلقتها سؤالاً حول المهنة التي تتمنى أن تمتهنا عندما تكبر.

أجابت لينا لتكشف أنها ستسير على خطى والدها وجدها وجدتها، إذ تريد أن تصبح ممثلة.

وكانت لينا كشفت أنها لم تستطع حضور جنازة وعزاء جدها بسبب والدها، الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من العودة مجدداً إلى إنكلترا، حيث تعيش هناك مع والدتها.