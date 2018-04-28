بعد غياب اكثر من 30 عاما… الظهور الاول لحاجب محكمة “شاهد ما شفش حاجة”

بعد غياب أكثر من 30 عامًا، عاد مجددًا الفنان سامي جوهر صاحب الشخصية الشهيرة “برعي” التي جسدها في مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” مع النجم عادل إمام.

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ورغم أنه لم يقدم سوى هذا الدور إلا أنه من الأسماء التي علقت بأذهان الجمهور، وظلت شهرته لسنوات طويلة حتى الآن، نظرًا لبراعته في أداء دور حاجب المحكمة أمام الفنان عادل إمام الذي طالما اشتهر بقدرة فائقة على إضحاك من أمامه.

ترك الفنان سامي جوهر الساحة الفنية فجأة أثناء عرض مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” حيث ظل يقدم الدور لمدة خمس سنوات متتالية، ليقرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطيران، ولم يخبر أحدا حتى أبطال العمل أنفسهم، ثم عمل كطيار لسنوات طويلة بأمريكا، لكنه حصل على فرصة بشركة الطيران الكويتي، ليعمل بها رئيسًا لطاقم الضيافة ومشرفًا على رحلات كبار المسئولين بالكويت، رافضًا الكشف عن هُويته الفنية لأحد.

بعد سنوات من العمل بالكويت قرر العودة إلى مصر فاستقر به الحال بمدينة نويبع حيث يعمل مشرفًا على قرية سياحية هناك وخبيرا سياحيا معروفا.

كان “جوهر” التقى صدفة بالنجم عادل إمام لتربطه به علاقة قوية لكن الأخير حزن لتركه عالم الفن، حيث قال له الزعيم “تركت الفن ليه يا جوهر صحابك كلهم بقوا نجوم؟!” فكانت إجابته “حسيت أن الفن مش هيديني اللي أنا عايزه وبعدين جاتلي فرصة أحسن ومضمونة في مجال الطيران”.

جوهر الذي تجاوز عمره الثمانين عاما يتواجد الآن بشكل مستمر بنويبع، ومصدر سعادته الوحيد سيرته الطيبة داخل مجال الفن ومجال السياحة وكذلك الطيران.