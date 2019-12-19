بعد غياب عن الأضواء.. حلا الترك تبهر الجميع بإطلالة مميزة من مدرستها

نشرت الفنانة الشابة حلا الترك، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها بدت فيها بإطلالة مميزة.

وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بجمالها حيث ارتدت زياً تقليدياً وطبقت ماكياجاً خفيفاً على وجهها.

وعبر الكثيرون عن اشتياقهم إليها خصوصاً بعد عدم تداول أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة غير قصيرة. وتعليقاً كتبت: “مشاركتي ضمن فعاليات العيد الوطني المجيد بمدرستي”.

ويشار إلى أن والدها المنتج البحريني محمد الترك نشر على حسابه على التطبيق صوراً لها حازت أكثر من 11 ألف إعجابوعلق: “أميرتي الجميلة”.

كما جذب الانتباه بنشر صور لابنته غزل من الفنانة المغربية دنيا بطمة مع التعليق نفسه.