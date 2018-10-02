بعد غياب.. مي عز الدين تعود وتعلن عن مفاجأة!

أطلقت النجمة المصرية مي عز الدين تطبيقا باسمها عبر متجري اندرويد وابل، متخصص في الأزياء والمكياج.

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وقالت مي عز الدين في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام ان هذا التطبيق هو استجابة و للتساؤلات الكثيرة التي تصلها حول بشرتها وطريقة خسارتها للوزن

ومن خلال التطبيق، ستقوم مى عز الدين بوضع مقابلاتها مع جمهورها وأيضا تحديد مواعيد مسابقة “عالم أطفال مى عز الدين”، والتي تجريها بشكل منتظم، ويتم اختيار واحد من الأطفال الذين يتعلقون بها ويرغبون في مقابلتها وتحقق لهم النجمة ما يريدون وأيضا تقوم بعمل جلسة تصوير معهم.

وكان آخر أعمال مي عز الدين مسلسل “رسايل” وشاركها البطولة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، أحمد خليل، سليم عيد، أحمد سعيد عبد الغني، سميرة مقرون، رزان مغربي، هاجر الشرنوبي، راندا البحيرى، عبد الرحمن أبو زهرة، رامي فؤاد، دنيا المصرى، محسن منصور، ندى فقيه، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وإخراج إبراهيم فخر.