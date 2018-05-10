بعد غياب 4 سنوات.. رزان مغربي “سكرتيرة شريرة” وتعيش صراع داخلي طول الوقت

بعد غياب دام 4 سنوات، عادت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي إلى الساحة الفنية من خلال مسلسل “رسايل” أمام مي عزالدين والذي تقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقالت المغربي لـ “إرم نيوز”: “ابتعدت عن التمثيل بعد مسلسل (حكاية حياة) لأنني لم أجد سيناريو يجذبني أو يشكل محطة جديدة بالنسبة لي، وكانت كل العروض متشابهة لذا فضلت الابتعاد والغياب عن الساحة”.

وأضافت: “عندما قرأت سيناريو مسلسل (رسايل) شعرت بأن العمل مختلف وسيكون إضافة لرصيدي، إذ أجسد دور سكرتيرة شريرة، وأتصور أنها شخصية مركبة لأن بداخلها صراع طول الوقت بين إمكانياتها وما تود الوصول إليه”.

وأوضحت أنه “إلى جانب الإغراء الذي حمله السيناريو لي، يوجد إغراء آخر وهو فريق العمل الذي يعتمد عليه المسلسل، إذ يضم مي عز الدين والتي سعدت بالتعاون معها؛ لأنها ذكية ولديها موهبة كبيرة ويوجد أيضًا خالد سليم ومها أحمد والمخرج إبراهيم فخر”.

وعن برنامجها الجديد “من روسيا مع التحية” قالت المغربي إن “فكرة البرنامج جميلة وسوف يقدم على فضائية mbc، ويتعلق ببطولة كاس العالم، ويعتمد على لقاءات مع نجوم الفن والرياضة الذين يظهرون في أجواء غير تقليدية لتشجيع منتخب بلادهم، ويشاركني في تقديم البرنامج مهيب عبدالهادي، وسيعرض بالتزامن مع بطولة كأس العالم وقد انتهينا من تصوير 10 حلقات”.