نشر الفنان ” عمر متولي ” صورة لها عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام كشف من خلالها عن سبب غيابه عن الظهور ومشاركته في أعمال فنية لمدة 4 سنوات .

وظهر عمر متولي في الصورة بلقطة من مشاركته في مسلسل الاختيار 2 حيث شهدت الحلقة ال 15 من المسلسل ظهوره بتجسيده لشخصية ضابط الأمن الوطنى ” أحمد عبد الباسط ” .

وكتب عمر متولي في تعليقه على الصورة : ” وحشتوني جدا وآسف على التأخير .. بس محبتش ابقى موجود وخلاص .. والحمد لله هرجعلكم في مسلسل وطني عظيم كان نفسي أشارك فيه من السنة اللي فاتت ” .



وتابع : ” تابعوني في الحلقات اللي جاية ف الاختيار 2 عشان المفاجآت جاية كتير .. الاختيار 2 راجعين .. اللي جاي أسرع ” .

يذكر أن الفنان ” عمر متولي ” هو نجل الفنان الراحل ” مصطفى متولي ” وكان آخر ظهور فني له في عام 2017 من خلال مشاركته في عروض مسرح مصر .