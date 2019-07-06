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بعد فستانها الاحمر المثير.. رانيا يوسف تنشر فيديو مع كلبيها: “اولادي”

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

بعد ان أثارت الجدل بفستانها الاحمر القصير، اطلت الممثلة المصرية رانيا يوسف بفيديو جديد ولكن مع كلبيها ميمي وبندق وهذه المرة..

فقد نشرت رانيا يوسف مقطع فيديو تظهر فيه لحظة وصولها إلى منزلها حيث كان في استقبالها كلباها “ميمي” و”بندق”. وعلّقت رانيا على الفيديو قائلة “ميمي وبندق أولادي اللي بيستقبلوني أول ما برجع البيت بعد تعب يوم طويل♥️”.

أما بالنسبة لفستانها الاحمر، فقد صدرت تعليقات كثيرة من جمهور رانيا، إذ هاجمها البعض لنشرها صورها وهي ترتدي ملابس “جريئة”، فيما سخر آخرون ووجهوا لها سؤال عن “البطانة”، ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي 2018.

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Wishing you a weekend full of love and laughter 🤗

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