بعد فستانها الاحمر المثير.. رانيا يوسف تنشر فيديو مع كلبيها: “اولادي”

بعد ان أثارت الجدل بفستانها الاحمر القصير، اطلت الممثلة المصرية رانيا يوسف بفيديو جديد ولكن مع كلبيها ميمي وبندق وهذه المرة..

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فقد نشرت رانيا يوسف مقطع فيديو تظهر فيه لحظة وصولها إلى منزلها حيث كان في استقبالها كلباها “ميمي” و”بندق”. وعلّقت رانيا على الفيديو قائلة “ميمي وبندق أولادي اللي بيستقبلوني أول ما برجع البيت بعد تعب يوم طويل♥️”.

أما بالنسبة لفستانها الاحمر، فقد صدرت تعليقات كثيرة من جمهور رانيا، إذ هاجمها البعض لنشرها صورها وهي ترتدي ملابس “جريئة”، فيما سخر آخرون ووجهوا لها سؤال عن “البطانة”، ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي 2018.