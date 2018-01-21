بعد فستان زفافها الجريء… مرام بن عزيزة تطبع قبلة على جبين عريسها

نشرت الفنانة التونسية مرام بن عزيزة صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها وهي تطبع قبلة على جبين عريسها.

وعلقت مرام على الصورة موجهة الشكر الى كل من شاركها فرحتها في ليلة زفافها.

وكانت مرام قد أثارلت الجدل بسبب الفستان الذي ارتدته في زفافها نظرا لأنه غير مألوف، وهو من تصميم التونسية ريم الغربي.

وارتدت مرام بن عزيزة فستان زفاف من تصميم المصممة ريم غربي أشبه بالجمبسوت، إلا إنه كان مكشوفاً بشكل لافت من منطقة الصدر، مما دفع البعض لانتقادها بشدة.