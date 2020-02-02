بعد قتله شابا بالخطأ.. اصالة تتدخل لانقاذ ابنها خالد

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي، ابن الفنانة أصالة، بقتل شاب مصري يدعى هاني شاكر، في حادث، بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع المتّهم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقّى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغاً بوجود حادث سير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبيّن وفاة المجنى عليه، وهروب المتسبب في الحادث، الذي تبيّن أنه ابن المطربة السورية أصالة نصري، من طريق دهسه بالخطأ.

وقال والد المجني عليه، شاكر محمد عبد الهادي، في تصريحات صحفية إنه تنازل بالصلح عن القضية، في مقابل مبلغ مليون جنيه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم خالد أيمن نجل الفنانة أصالة، إلا أن المتهم قام بتسليم نفسه لقوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ.