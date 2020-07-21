ألقت قوات الامن الكويتي القبض على الشاب الإيراني المقيم في الكويت “شهاب مرتضي” والملقب بـ “ملح الانستجرام” بعد نشره فيديوهات وصفت بالمخلة وذلك عبر حسابه على “سناب شات” وقررت ترحيله من البلاد.

وقد علقت مي العيدان على قرار ابعاد شهاب مرتضي بالقول: “قررت الكويت إبعاد شهاب بسبب المقاطع المخلة؟ جان زين ماعنده شي يقدمه غير التفاهات وقلة الادب وفِي مراهقين يقلدونه وياثر عليهم بالسلب. . ما اقول الا دفعت مردي والهوا شرقي”.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولي التي يثير فيها شهاب الجدل بسبب نشره مقاطع منافية للأداب حيث قام بنشر العديد من الفيديوهات وهو يقلد المشاهير، ومن أبرزهم نسرين طافش حيت قام الشاب بارتداء فستان باللون الوردي وباروكه صفراء ووضع المكياج وبدء في تقليد الفنانة واخذ يستعرض حركاتها ومشيتها مما تسبب في غضب الكثير من المتابعين ووصفه بـ “شبيه النساء”.

وفي فيديو أخر قلد الشاب الإيراني الفنانة المغربية دنيا بطمه ووضع الشاب مساحيق التجميل وشرع في تقليدها وطريقة جلوسها في أحدي البرامج التلفزيونية.

أما عن نور الغندور فحرص شهاب على تقليد طريقة كلامها في أحد مقابلاتها وارتدا بروكة باللون البني ليطابق شعرها، واعتمدت الكثير من أدوات التجميل.

شهاب مرتضى غفوري هو الشاب إيراني من مواليد بإيران ويعيش في دولة الكويت وتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى و تحديدا على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

ولقب نفسة بالعديد من الأسماء أبرزها “شهاب الملح” و” ملك الانستجرام” و”ملح الانستجرام”.