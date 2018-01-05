بعد قطيعة دامت سنوات أحلام تتلقى رسالة اعتذار من هذه الإعلامية.. فما...

بعد قطيعة دامت سنوات أحلام تتلقى رسالة اعتذار من هذه الإعلامية.. فما الذي تغيّر؟ فن

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أعادت الفنانة الإماراتية أحلام نشر تغريدة وجهتها إليها في وقت سابق مقدمة البرامج اللبنانية كارولينا دي أوليفيرا.

فقد كتبت: “أحلام الشامسي. مع إنو بالـ16 سنة اللي كنت قدم برامج فيها بالـ mbc كنت حبك ولاقيكي حالة خاصة وشخص راقي و أهم شي مهضومة. خلي العالم تعرف إنك طيبة لأنك أصيلة. وبعتذر إذا كتبت شي سيئ بالماضي، بس كان من ورا قصة لبنان. الله يعطيكي وتضلي تساعدي الناس”.

وكانت دي أوليفيرا وصفت أحلام في تعليق نشرته عبر حسابها على “فايسبوك”، بـ”أبو محمد الكهربجي” رداً على قضية إساءتها للبنانيين.