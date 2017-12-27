بعد كشف فيديوهات وهو يتعاطى الكوكايين شائعة جديدة تلاحق عامر زيان.. والسبب!! فن

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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأخبار حول خطوبة الفنان اللبناني عامر زيّان من شابة أوروبية.

كما انتشرت صورة لزيّان، وهو يحتضن الشابة الشقراء، التي قيل إنّها خطيبته.

في هذا السياق، نفت مصادر مقرّبة من عامر هذه الأخبار، مشيرةً الى أنّ الصورة المتداولة هي من أحد فيديو كليباته، بحسب موقع “LBC”.

وأوضحت المصادر أنّ الصورة ليست سوى لقطة من فيديو كليب “محتاجة علاقة”، والذي صوّره زيّان في العاصمة الفرنسية باريس.

ولفتت الى أنّ الفنان الشاب مُتواجد حالياً في الإمارات العربية المتحدة، حيث يصبّ تركيزه على أعماله الفنية.

وكان سُرّب منذ فترة، مقطع فيديو لعامر وهو يتعاطى الممنوعات، ما عرّضة لموجة من الإنتقادات.