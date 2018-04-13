بعد كلوي.. حبيب كورتني كارداشيان الجزائري يخونها مع حبيبة ليوناردو دي كابريو؟

تم رصد حبيب نجمة تلفزيون الواقع ​يونس بنجيما​ “​كورتني كارداشيان​” برفقة شابة أخرى في غرب هوليوود مساء يوم الإثنين، وذلك أثناء تواجدها برفقة شقيقتها كيم تقضيان إجازتهما في جزر تركس كايكوس.

فاعتبر البعض أنّ كورتني تتعرّض للخيانة من قبل حبيبها عارض الأزياء. خصوصا وأن بنجيما ظهر معها وهو يتبادل الحديث والضحكات برفقة السمراء الأرجنتينية قبل أن يتعانقا، وتبيّن فيما بعد أنها عارضة الأزياء “​كاميلا موروني​” البالغة من العمر 20 عاما، حبيبة النجم الأميركي “​ليوناردو دي كابريو​”، وفق ما نقلته إحدى الصحف العالمية.

من جهة أخرى، صرح مصدر أن الثنائي تجمعهما علاقة صداقة لا غير كونهما متقاربان في العمر.