فاجئت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية ” زار البلوشي ” متابعيها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها التي لم تكشف عن هويته وذلك بعد مرور حوالي شهر على زواجهما .

وأعلنت زارا البلوشي الخبر في مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مؤكدة على إنها لا ترغب في تكرار عدم الإعلان عن انفصالها على غرار زواجها الأول من المخرج السعودي ” سمير عارف ” .

فقالت : ” أنا اشوف الناس مبسوطة علشاني بس الله ما كتب الحمد لله .. متعودين مرتين المفروض نحنا الحين ناخد مناعة مو لقاح كورونا مرتين أنا بعد مرتين الحين صار عندي مناعة ” .

وتابعت : ” كلكم هتقولوا ليش يا زارا نزلتي هالبوست لأني حاسة إنه قاعد يصير معي نفس اللي صار لما انفصلت عن زوجي الأول سمير .. يوم ما انفصلت عن سمير ما أعلنت وكل ماحدا يشوفني يسألني عليه ويبعتلوا السلام .. أمس في حفل إفتتاح الفيلم نفس الشي قبل ما يباركولي على الفيلم يباركولي على الزواج فحسيت إنه نفس الشي بيتكرر معي ” .

وأضافت زارا البلوشي : ” أنا لا أبغى شي ولا بغى شي لكن أبغى إنه ما حدا يباركلي أو يجيب سيرة موضوع الزواج الله يخليكن .. الحمد الله متعودين مرتين .. المفروض كده احنا أخدنا مناعة مو لقاح كورونا مرتين .. انا البعد مرتين صار عندي مناعة ” .