نشرت الفنانة المصرية ” يسرا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وجهت من خلالها رسالة إلى والدتها في الذكرى الأولى على رحيلها .

وتضمنت التغريدة صورتين ليسرا برفقة والدتها واحدة في مرحلة الطفولة والأخرى قبل وفاتها .

وكتبت يسرا في تعليقها على الصور قائلة : ” الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي .. فاتت سنة بس حاسة كأنها إمبارح بالضبط .. فراقك صعب أوي عليا ” .

وتابعت : ” ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعلك دايما راضية عني دنيا وآخرة .. نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرا ” .