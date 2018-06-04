بعد مرور 13 عاما على فيلم “أبو علي”.. شاهدوا كيف أصبح شكل الطفلة “سوكا” !

عندما يظهر طفل أو طفلة في فيلم أو مسلسل ما وينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، يظل الجمهور متذكرهم وعند مشاهدة الفيلم يفكر كيف أصبح شكلهم الآن؟

مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال منذ سنوات، هذا ما حدث مع “سوكا” من فيلم “أبو علي” صاحبة الجملة الشهيرة “أهو كيفي كده”.

مشهد صغير ظهرت فيه طفلة بشعر منكوش وملابس غريبة وكأنها تعيش في الشارع ولا تستحم، تضرب الأطفال حتى من هم أكبر منها سنا.

كل فترة يظهر عبر مواقع التواصل الاجتاعي منشورات لمقارنات بين صورة الطفلة “سوكا” وصورة فتاة شابة يقال إنها هي الآن، وبعدها يختفي هذا المنشور إلى أن نشرت خبيرة التجميل نداء محسن مجموعة صور لفتاة شابة للدعاية إلى صالون التجميل الخاص بها، والمفاجأة أن هذه الفتاة هي سوكا.

انتشرت صور “سوكا” عبر مواقع التوصل الاجتماعي، وتلقت خبيرة التجميل نداء محسن أسئلة كثيرة للتأكد من أن هذه الفتاة هي نفسها التي ظهرت في الفيلم، لتجيب وتؤكد المعلومة.

تغير شكل “سوكا” كثيرا بعد مرور 13 عاما على فيلم “أبو علي” الذي أنتج عام 2005.