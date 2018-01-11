بعد مرور 4 أشهر على سجنه.. متى سيخرج رامي صبري من السجن!! فن

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في تطور جديدة بالقضية التي أدخلت الفنان المصري ​رامي صبري​ السجن بتهمة تزوير أوراق ثبوتية والتهرب من الخدمة العسكرية، كشف الملحن المصري حسن الحلو عن موعد خروج صبري من السجن.

صبري كتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“الحمد لله يا صاحبي .. رامي كمان 3 شهور هيكون معانا.. يعني شهر إبريل (نيسان) هيكون في بيته.. هانت ترجع لأولادك بألف سلامة”.

وفي أول تعليق له على كل ما قيل، كشف السيد أيمن نابليون وهو مدير أعمال صبري، أن الأخير سيخرج من السجن بعد 3 اشهر اي بعد إنتهاء محكوميته.