بعد مصالحتها مع نوال الكويتية.. أحلام بالحجاب في أنشودة رمضانية

أعادت الفنانة الخليجية ​أحلام​ نشر فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي لأنشودة ” أسماء الله الحسنى “التي أدّتها في ​رمضان 2016​.

وعلّقت عليها قائلة:”اللّهم إنا نسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النّار”

وظهرت أحلام ترتدي عباية باللون الأسود والأزرق النيلي وغطت رأسها بالحجاب.

يذكر أن الأنشودة من إعداد نادر أنيس وقد تجاوزت الربع ​مليون مشاهدة​ عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وفي مبادرة حسنة من قبل فنانة الخليج، صالحت مؤخرا الفنانة ​نوال الكويتية​ أثناء لقاءها في إحدى المقابلات التلفزيونية وعلّقت عبر حسابها على مواقع التواصل قائلة:” انا فقدتج يا اختي الغالية ام حنين”.