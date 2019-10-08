بعد ملابسها الجريئة.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة عفوية احدثت ضجة كبيرة بين المشاهدين بإطلالة مختلفة وغير متوقعة منها، لا سيما وانها غالبا ما تثير الجدل باطلالاتها الجريئة.

وارتدت شمس عباية باللون الابيض، وعليه بعض النقوش على شكل ورود ملونة بالاحمر والزهر، وهو ما شكل مفاجأة للعديد من متابعيها الذين اعتادوا على ملابسها القصيرة والضيقة.

ولفتت الفنانة الكويتية الانظار باعتمادها على الشعر المستعار ليبدو شعرها طويلاً ومنسدلا على كتفيها بتسربحة بسيطة مع رفع الخصلات الامامية الى الوراء لتتناسب مع إطلالتها.

واختارت أيضاً بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآيلاينر، مع احمر الشفاه باللون الزهري الناعم.

وعلقت على صورتها بالقول “لا شيء يعادل النيّة الطيبة ‏إفعل ما تشاء واتركهم يفهمونك كما يشاؤون”، الامر الذي جعلها محط اهتمام متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بجمالها.