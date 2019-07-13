الصفحة الرئيسية فن بعد مهاجمتها.. إليسا ترد بطريقة قوية على مدير مهرجان قرطاج

بعد مهاجمتها.. إليسا ترد بطريقة قوية على مدير مهرجان قرطاج

بواسطة -
0 18
elissa o09

بعد أن أثار مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55 مختار الرصاع الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحه المهاجهم ضد الفنانة ​إليسا​، مشيرا إلى أنه لا تعجبه إليسا، وهذا موقفه كمدير لمهرجان قرطاج، ردّت عليه إليسا بطريقة قوية وغير مباشرة.

وقالت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج”.

ومن المعروف أن إليسا تحرص على الرد بطريقة غير مباشرة على كل من يحاول مضايقتها أو المس بمسيرتها الفنية الطويلة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.