بعد مهاجمتها.. إليسا ترد بطريقة قوية على مدير مهرجان قرطاج

بعد أن أثار مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55 مختار الرصاع الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحه المهاجهم ضد الفنانة إليسا، مشيرا إلى أنه لا تعجبه إليسا، وهذا موقفه كمدير لمهرجان قرطاج، ردّت عليه إليسا بطريقة قوية وغير مباشرة.
وقالت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج”.
الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج 😊
— Elissa (@elissakh) July 12, 2019
ومن المعروف أن إليسا تحرص على الرد بطريقة غير مباشرة على كل من يحاول مضايقتها أو المس بمسيرتها الفنية الطويلة.