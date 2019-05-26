بعد موسمين ايقاف برنامج شيخ الحارة

قررت نقابة الإعلاميين وقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “شيخ الحارة” الذى يُذاع على فضائية “القاهرة والناس” بعد حلقاتها مع كل من الفنان ماجد المصري، وياسمين الخطيب وهى الحلقات التي شهدت إساءات ومخالفات عديدة، وقد جاء قرار نقابة الإعلاميين بوقف برنامج “شيخ الحارة” على قناة “القاهرة والناس” بعد أن تبين للنقابة بأن الإعلامية “بسمة وهبة” غير مقيدة بجداول عضوية النقابة وعدم حصولها على تصريح مؤقت بمزاولة مهنة النشاط الإعلامي، وتم إيقافها لحين قيامها بتقنين أوضاعها وفقاً لقانون النقابة.

وقد قام المخرج السينمائي خالد يوسف بتقديم دعوي قضائية ضد قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمة البرنامج “بسمة وهبة” وضيفه الحلقة الأخيرة “ياسمين الخطيب” بدعوى الخوض فى سيرته وعرضه والتشهير المتعمد بسرد الأكاذيب فى محاولة للنيل منه ومن أسرته بزعم ياسمين الخطيب بأنه تزوج منها وذلك إفساد العلاقة بينه وبين زوجته أم بنته

وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد الإعلامية بسمة وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي

وواجه برنامج “شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الأحد